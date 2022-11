Lavoro: Inail e Enel insieme per prevenzione infortuni

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Inail e Enel hanno sottoscritto un protocollo di durata triennale per la realizzazione di iniziative congiunte che puntano alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Lo si legge in una nota congiunta che sottolinea come tra le attività previste ci siano la progettazione di programmi di formazione del personale, l'analisi dei fattori di rischio nel contesto post pandemico e la sperimentazione di soluzioni ad alto tasso di innovazione. Il protocollo è stato firmato anche dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil.

La mole delle opere che dovranno essere realizzate con il Pnrr nel campo delle infrastrutture e dell'ammodernamento dei servizi e dei processi produttivi verso le nuove frontiere energetiche, tecnologiche e di sostenibilità sociale richiede, si legge nella nota, di moltiplicare gli interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. A questo scopo l'Inail promuove azioni mirate per supportare le aziende e i grandi gruppi destinatari delle risorse del Pnrr, a partire dalla progettazione della fase operativa degli investimenti.

Enel "ritiene strategica l'implementazione di politiche riguardanti la sicurezza sul lavoro, anche in un'ottica di gestione integrata delle diverse realtà che fanno parte dello stesso Gruppo, e si impegna quindi a promuovere una sempre più estensiva diffusione di una solida cultura della sicurezza che garantisca un ambiente di lavoro sano a tutela di tutti i lavoratori della filiera dell'energia, anche attraverso il confronto esterno con gli stakeholder internazionali". (ANSA).