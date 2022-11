Istat: forte calo ricavi imprese multinazionali nel 2020 (2)

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - L'Istat ricorda che le multinazionali estere, provenienti da 107 paesi, sono attive in Italia con 15.631 controllate e 1,5 milioni di addetti. Rispetto al 2019 il fatturato cala di oltre 76 miliardi (-12,2%) e il valore aggiunto di oltre 12 miliardi (-9,3%). Le perdite sono consistenti e diffuse in quasi tutti i settori di attività economica. I valori più elevati si riscontrano nella manifattura, in particolare nelle industrie tessili (-38,1% di fatturato e -45,8% di valore aggiunto) e nella fabbricazione di mobili (-20,3% e -6,6%). Nei servizi, oltre a alberghi e ristoranti risulta particolarmente colpito anche il trasporto e magazzinaggio (-22,7% e -37,8%).

Le multinazionali italiane sono invece presenti in 175 paesi con 24.103 controllate, occupano quasi 1,7 milioni di addetti e fatturano oltre 499 miliardi (-11,9%). Le perdite sono rilevanti soprattutto nella fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (-57,9% di fatturato) e in quella di mobili e altre industrie manifatturiere (-37%) e di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (-20,2%).

Le imprese appartenenti a gruppi multinazionali sia italiani sia esteri sono molto attive negli scambi internazionali di merci.

Nonostante il numero limitato, le multinazionali estere contribuiscono in misura significativa all'interscambio commerciale italiano: realizzano infatti il 32,3% delle esportazioni nazionali di merci (+0,2% rispetto al 2019) e attivano il 50,3% delle importazioni (-0,4%). A differenza delle multinazionali presenti in Italia, che hanno mantenuto i livelli di interscambio dell'anno precedente, le imprese domestiche hanno visto una flessione consistente sia delle esportazioni (-9,5%) che delle importazioni (-11,2%). (ANSA).