Inps: fino a settembre 2022 spesi quasi 26 mld per Rdc

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Da aprile 2019 a settembre 2022 i nuclei familiari che hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità di Reddito o pensione di cittadinanza sono stati 2,25 milioni per 5,03 milioni di persone coinvolte (la dimensione media del nucleo è di 2,2 persone) con una erogazione totale di 25,89 miliardi. Lo scrive l'Inps nel Report "L'Italia nei dati amministrativi".

A settembre 2022 a fronte di 1,16 milioni di nuclei percettori le persone coinvolte sono state 2,45 milioni.

L'importo medio erogato nel mese ai nuclei familiari (e il cui beneficio ricade su tutti i componenti) è stato di 582 euro per i nuclei percettori di Rdc e di 282 euro per i nuclei percettori di Pdc. (ANSA).