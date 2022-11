Inps: design system Istituto verso concorso Compasso d'Oro

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il design system dell'Inps, Sirio, sarà inserito nell'Adi design Index 2022, il catalogo espositivo curato dall'Adi (Associazione per il design industriale) che raccoglie i migliori progetti sviluppati nel corso dell'anno. Lo fa sapere l'Inps con una nota nella quale parla di "riconoscimento importante del percorso compiuto, con l'opportunità per l'Istituto di concorrere al Compasso d'Oro", il più autorevole riconoscimento in materia di design. Il premio viene assegnato ogni anno sulla base di una preselezione effettuata dall'Osservatorio permanente del Design dell'Adi.

Sirio e gli altri progetti selezionati per l'Index sono esposti a Milano, presso l'Adi Design Museum, in una mostra a essi dedicati.

Il design system targato Inps - si legge nella nota - "è una libreria di componenti realizzata per costruire velocemente interfacce web e mobile, accessibili e facili da usare. Permette di mantenere coerenza e continuità all'interno di un ecosistema digitale, migliorando le performance produttive e fornendo all'utente una brand experience più semplice, familiare e coerente su tutte le piattaforme".

Il riconoscimento "rafforza la volontà dell'Inps di continuare il percorso intrapreso, investendo sui processi di modernizzazione e di trasformazione digitale, per un Istituto sempre più inclusivo e per una pubblica amministrazione interattiva con l'utenza". (ANSA).