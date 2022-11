Inps: 664mila lavoratori pubblici sono over 60

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Sono oltre 664mila i lavoratori del pubblico impego con almeno un giorno di lavoro che hanno almeno 60 anni: è quanto emerge dall'Osservatorio Inps sui lavoratori pubblici secondo il quale sono poco più di 241mila gli under 30 su un totale di oltre 3,7 milioni di lavoratori. I lavoratori con oltre 65 anni sono 149.108, quelli tra i 60 e i 64 sono 515.170 mentre quelli tra i 55 e i 59 sono 700.151 e sono la fascia più numerosa insieme a quelli tra i 50 e i 54 (622.876).

La media della retribuzione è 32.128 ma sale al crescere dell'età e sfiora i 36mila euro dopo i 55 anni per poi ripiegare leggermente.

I maschi sono 1.466.948 con una retribuzione media di 38.099 euro e 284 giornate medie mentre le femmine sono 2.259.004 con una retribuzione media di quasi 10mila euro annui in meno (28.250 euro) e 272 giornate medie. (ANSA).