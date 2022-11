Inps: 53% famiglie con Rdc dal I semestre 2019 lo ha ancora

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La generazione entrata nel Reddito o nella Pensione di cittadinanza nei primissimi mesi (aprile, maggio, giugno 2019), costituita da circa 860mila nuclei, è rimasta in oltre un caso su due (457mila nuclei, pari al 53%) nella misura per tutta la durata possibile (al lordo di eventuali interruzioni temporanee) quindi fino a settembre 2022, ultimo mese considerato. Lo si legge in un Report dell'Inps nel quale si chiarisce che la percentuale cresce nella coorte successiva. " La coorte entrata nel secondo semestre 2019, costituita da un numero molto minore di nuclei, pari a circa 248mila, si legge, è rimasta anch'essa nella misura per tutta la durata possibile in oltre un caso su due (144mila nuclei, pari al 58%). In pratica quindi circa la metà delle famiglie assistite non è uscita in questi tre anni dalla situazione di bisogno in cui versava nel momento dell'accesso alla misura.

