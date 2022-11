Infrastrutture: Confindustria Firenze, valgono un punto Pil

(ANSA) - FIRENZE, 15 NOV - Per la Firenze del futuro "aeroporto, stazione dell'Alta Velocità, tramvie e polo fieristico valgono un punto strutturale di Pil e migliaia di posti di lavoro". Lo ha affermato Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Firenze, intervenendo oggi all'evento 'Firenze domani'. "Opere che sono porte internazionali - ha aggiunto -, passaporti per il mondo globale, i cui costi del non fare 'cubano' miliardi di euro. E fanno anticamera da decenni".

Bigazzi ha anche citato "l'indotto in termini di modernizzazione della città, come nel caso dello Stadio per l'intero quartiere di Campo di Marte. E tutto questo al netto dell'impegno, concreto e fortissimo, del Comune e della Regione. E al netto dei lacci, dei poteri di veto e delle zavorre, imposti dalle burocrazie, dai comitati e dalle logiche del 'No a tutto'".

Fra gli acceleratori di Pil, ha sottolineato il presidente di Confindustria Toscana, "ricordiamo le infrastrutture per la transizione energetica. Perché il paradigma del nuovo sviluppo è green: e noi possiamo essere una realtà di punta a livello nazionale, grazie agli investimenti nell'autoproduzione di energia o nel ricorso a fonti alternative e rinnovabili".

(ANSA).