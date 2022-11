Inail: prevenzione incidenti lavoro, 900 mila euro a Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 15 NOV - Anche quest'anno l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro investe nella prevenzione e mette a disposizione quasi 14 milioni di euro per il finanziamento di interventi formativi e aggiornamenti tematici destinati ai lavoratori, ai loro rappresentanti per la sicurezza a livello aziendale (Rls), territoriale (Rlst) o di sito produttivo (Rlssp) e ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).

Con 899.120 euro destinati alla formazione, la Sicilia risulta la sesta tra le regioni per il finanziamento. Le attività verranno garantite da organismi formativi in possesso dei requisiti specificati negli avvisi regionali. I soggetti erogatori della formazione, infatti, potranno ottenere un contributo compreso da un minimo di 20.000 a un massimo di 140.000 euro. (ANSA).