Imprese: Confindustria Emilia, gender gap ai vertici, 81% uomini

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - Il divario tra uomini e donne è ancora molto spiccato nei ruoli dirigenziali e si assottiglia man mano che si scende la piramide delle qualifiche professionali. È quanto emerge da un'indagine sulla sostenibilità nelle imprese di Bologna, Ferrara e Modena realizzata da Confindustria Emilia Area Centro insieme a Deloitte prendendo in considerazione i dati inerenti il 2021 riguardanti 93.700 dipendenti delle imprese associate, con un campione pari a circa 100 aziende.

Per quanto riguarda la governance femminile, il report evidenzia un netto divario man mano che si sale nella piramide delle qualifiche professionali delle aziende campione, con l'81% dei ruoli dirigenziali occupati da uomini e solo il 19% da donne, mentre nei ruoli quadri il gap è di 70 a 30. Si registra poi un riavvicinamento dei due generi per le qualifiche di impiegato/a (con il 51% di uomini e il 49% di donne) e di operai/ie (56% uomini e 44% donne). Andando poi ad analizzare la composizione dei Cda delle imprese, emerge "una spiccata presenza maschile" pari al 73%, ma anche una distribuzione per età che vede il 66% di ultracinquantenni, seguita dalla fascia dei 30/50enni (29%) e una presenza ancora molto contenuta sulla fascia più giovane, con solo il 5% che ha meno di 30 anni. Il campione di imprese associate ha registrato il 44% donne e 56% uomini. (ANSA).