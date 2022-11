Imprese: al via con 26 società la 21esima 'classe' di Elite

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Al via con 26 società italiane la ventunesima classe di Elite, l''ecosistema' di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

Le 26 realtà imprenditoriali provengono da 13 regioni italiane e appartengono a diversi settori: dai servizi It, ai prodotti per la persona e la moda, ai servizi al consumo. A oggi, con il supporto diretto di Elite, oltre 220 aziende hanno raccolto circa 655 milioni attraverso il modello Basket Bond, 55 società si sono quotate raccogliendo 3,7 miliardi, 119 imprese hanno emesso 187 obbligazioni raccogliendo 2,8 miliardi e 322 aziende hanno gestito oltre 1000 operazioni di fusione e acquisizione.

"Il nostro ecosistema, caratterizzato da aziende eccellenti e dinamiche, è riconosciuto come partner di valore per lo sviluppo sostenibile - commenta Marta Testi, amministratore delegato di Elite - e per l'avvicinamento al mercato dei capitali e agli strumenti di finanza alternativa". (ANSA).