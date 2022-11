Fisco: Leo, soluzione anche per terza rata rottamazione ter

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Intanto diamo un po' di serenità a coloro i quali devono pagare l'ultima rata di rottamazione ter: il 30 novembre chi non ha eseguito i pagamenti del 2022 dovrebbe pagare tutto quanto in un'unica soluzione. Anche queste situazioni penso che potranno in qualche modo essere risolte".

Lo ha detto il viceministro dell'economia Maurizio Leo a SkyTg24. Più in generale, ha puntualizzato, "tutte le operazioni che vogliamo fare non sono condoni: noi lo chiamiamo tregua fiscale perché l'imposta va sempre pagata, va tutta pagata, ma ci sarà una riduzione delle sanzioni perché il nostro sistema sanzionatorio oggi è fuori linea rispetto all'Europa. Si dovranno ridurre le sanzioni e si darà una tolleranza temporale". (ANSA).