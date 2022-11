Fisco: Leo, possibile rateizzare omessi pagamenti 2022

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il governo sta pensando ad una rateizzazione dei pagamenti fiscali per chi in questi ultimi anni "non ce l'ha fatta" per Covid, bollette e difficoltà economiche. Lo ha spiegato il viceministro dell'Economia delle Finanze, Maurizio Leo, intervistato ieri in tarda serata a Quarta Repubblica.

"Prendiamo il 2022: - ha detto - dovevo fare i miei versamenti periodici e non l'ho fatto. Non ho potuto. Io ti dico: mi versi l'imposta, non ti metto le sanzioni, e me la dilazioni nel corso del tempo. Quello che purtroppo non ha potuto pagare, lo mettiamo in condizione di poter pagare in un certo lasso temporale", ha insistito Leo sottolineando che un meccanismo simile varrà anche per 2019 e 2020, ma in questo caso con una piccola sanzione.

"Per il 2019 e 2020: il soggetto ha presentato la dichiarazione, poi arriva l'Agenzia delle Entrate con l'avviso bonario. Anche qui, paghi l'imposta, con sanzione ridotta al 5% e una dilazione più lunga", ha spiegato.

Sui tempi della rateizzazione il governo sta ancora ragionando. (ANSA).