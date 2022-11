Fisco: Leo, da gennaio riforma, rivedere il sistema sanzioni

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Bisogna rivedere il sistema sanzionatorio, questo non si può fare subito, bisogna fare una riforma fiscale che si farà da gennaio in poi". Lo ha annunciato il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, a Quarta Repubblica. "Bisogna fare una delega fatta bene e poi i decreti legislativi", ha precisato.

Parlando in particolare di sanzioni, Leo ha fatto l'esempio di chi ha presentato la dichiarazione Iva ma "non onorato il suo debito tributario, ha omesso o non ha dichiarato correttamente".

In questo caso la sanzione è duplice: per infedele dichiarazione e omesso versamento e "la cablatura - ha spiegato Leo - è dal 110 al 220%. (ANSA).