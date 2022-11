Fisco: Anci,bancomat va garantito,in particolare in montagna

(ANSA) - VENEZIA, 15 NOV - Il Presidente di Anci Veneto, Mario Conte, interviene sul tema della desertificazione bancaria, in particolare, nelle zone di montagna: "in questi ultimi anni hanno chiuso diversi sede degli istituti bancari creando disagio ai cittadini, in particolare alle fasce più deboli della popolazione come, per esempio, gli anziani. Per questo condividiamo l'istanza portata avanti dal presidente Uncem Marco Bussone e ci auguriamo che arrivino delle risposte positive e confortanti in tempi brevi".

Il nuovo modello della riforma dei costi dei prelievi su circuito Bancomat sostenuto da Uncem prevede una commissione massima di 1,50 euro contro gli attuali 1,83 euro di media con punte di 2 euro. Inoltre la commissione verrà applicata dalla banca che detiene lo sportello bancomat (come già avviene in altri Paesi europei). Queste nuove modalità comportano un risparmio medio per il consumatore pari a 0,30 centesimi su circa 500 milioni di operazioni annue per oltre 150 milioni di euro di costi in meno a carico degli utenti. Questa modifica è secondo Uncem necessaria e urgente".

Per Conte, è molto importante per agevolare gli utenti, ma anche il mantenimento e il potenziamento dei servizi sui territori. È necessario che questa riforma vada in porto perché quello dei servizi bancari nelle zone montane è un problema che si unisce anche alla carenza di ufficio postali. Non possiamo lasciare sguarniti questi territori perché rischiamo che siano poco attrattivi causando così una diminuzione drastica dei residenti. Per invertire il trend è necessario fare squadra e garantire servizi sul territorio per essere vicini alle comunità e quello dei bancomat oggi sempre più tecnologici è uno di questi". (ANSA).