Equo compenso: Confcommercio, Calderone conferma iter veloce

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il provvedimento sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti "avrà un percorso rapido" verso il varo. E, successivamente, "ci sarà spazio per effettuare delle modifiche", che potranno anche comprendere l'estensione della tutela ai lavoratori autonomi non iscritti ad Ordini e Collegi. Questo, stando a quanto riferisce la presidente di Confcommercio professioni, l'orientamento espresso dal ministro del Lavoro Marina Calderone, nel pomeriggio, al tavolo sul lavoro autonomo, convocato allo stesso dicastero di via Veneto. (ANSA).