Confindustria Emilia lancia report sostenibilità imprese

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - "Accelerare non solo la crescita ma anche la sensibilità delle imprese verso i temi della sostenibilità". È l'obiettivo dell'indagine condotta da Confindustria Emilia insieme a Deloitte su un campione di circa 100 aziende del nostro territorio analizzando dati relativi al 2021 riguardanti 93 mila 700 dipendenti delle imprese associate.

Obiettivo: "Costruire dei Kpi (Key Performance Indicators, ndr) che fungessero da riferimento e ispirazione per le nostre società, proprio perché il 'comparable' è quello che stimola più per crescere", ha spiegato il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi. Si tratta di "un innovativo modello di valutazione dello stato di sostenibilità delle imprese che prende in considerazioni i tre filoni principali di governance, persone e ambiente e che punta a diventare un punto di riferimento per uniformare la misurazione a livello nazionale.

"Oggi il nostro pianeta arriva a 8 miliardi, 11 anni fa eravamo a 7 - ha riflettuto Caiumi - Questo fa capire cosa vuol dire oggi 'sostenibilità'". "Un dato molto importante" riguarda, sottolinea, lo stato occupazionale all'interno delle imprese considerate, "dove "il 93% dei dipendenti risulta avere contratti a tempo indeterminato", L'81% è occupato full-time, di cui il 34% sono donne. Permane un divario importante nei ruoli dirigenziali, con l'81% di uomini nei ruoli apicali delle aziende a fronte di un 19% di donne. Sotto il profilo della sostenibilità, nonostante lo slancio delle imprese, "solo il 3% del consumo energetico proviene da fonti rinnovabili". "Abbiamo dovuto accelerare", sottolineando che spesso mancano le materie prime, con uno "sfasamento" per cui "ci sono i pannelli, ma mancano le staffe per installarli agli edifici". (ANSA).