Confindustria: Cardinali, (Marche), investire in prevenzione

(ANSA) - SENIGALLIA, 15 NOV - "Ogni euro di investimento sulla prevenzione genera un risparmio da 4 a 14 euro in minori costi da sostenere in emergenza". Sono le prime parole che il neo eletto presidente di Confindustria Marche, Roberto Cardinali, ha pronunciato durante l'assemblea pubblica dei soci di Confindustria Ancona a Senigallia (Ancona). Cardinali ha aggiunto anche la necessità che le spese siano "certe, definite e sicure, cosa che può avvenire solo con la prevenzione, la formazione, mentre i costi da affrontare in fase di emergenza sono indeterminati". "Auspichiamo che la formazione, la prevenzione e la resilienza siano temi prioritari nell'agenda del nuovo governo - ha spiegato alla platea di autorità politiche, civili e agli imprenditori - così come il supporto alle aziende con investimenti e incentivi. Per le Marche sono previsti investimenti legati al Pnrr per circa un miliardo di euro ma si tratta di fondi da "utilizzare tutti e di farlo con attenzione". (ANSA).