Confindustria: Bocchini, mai più disastri come a Senigallia (2)

(ANSA) - SENIGALLIA, 15 NOV - "Oggi è una giornata particolare - ha detto ancora Bocchini - in cui non c'è spazio né per le polemiche né per le celebrazioni, perché quando a parlare è la dura realtà dei lutti, delle aziende ferme, del dolore e della disperazione che prendono il sopravvento, l'unica cosa da fare è fermarsi e riflettere". "Esattamente due mesi fa - ha ricordato - questo territorio è stato colpito duramente da un evento alluvionale di una violenza inaudita che ha sconvolto parte della nostra provincia, causando 14 vittime e ingenti danni alle famiglie, alle attività economiche, alle aziende. In quei giorni terribili di inevitabile scoramento e disperazione abbiamo fortunatamente assistito a tantissime azioni di solidarietà e di aiuto reciproco: le aziende che abbiamo visitato ci hanno raccontato storie di dipendenti che già dal giorno successivo erano sui loro luoghi di lavoro ad aiutare a liberare le fabbriche dal fango, portando con loro amici e familiari". "Davanti alle porte della Caritas - ha proseguito - decine di volontari si sono messi fin da subito a disposizione per portare il loro aiuto. Gli angeli del fango li hanno chiamati, schiere di uomini e donne che non hanno esitato a donare il loro tempo e la loro energia a chi ne aveva bisogno, la loro è stata una grande lezione di umanità e di fiducia. Tra questi angeli mi piace citare Giovanni Fiorini perché è anche uno dei nostri vice presidenti, oltre che mio carissimo amico personale. Giovanni fin dal giorno successivo a quello dell'alluvione si è adoperato insieme ad un numeroso gruppo di volontari per portare aiuto alla popolazione: mi raccontano di 120 interventi in 15 giorni a favore delle famiglie, con idrovore e autospurghi messi a disposizione a sue spese. Grazie Giovanni e grazie a tutti coloro che hanno testimoniato con le loro azioni il grande cuore del volontariato e della nostra comunità marchigiana" "Mai più - ha ribadito il presidente di Confindustria Ancona, citando il titolo dell'Assemblea - non è un grido di dolore né di rabbia, ma più semplicemente un fermo proposito" (ANSA).