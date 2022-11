Confindustria: assemblea a Senigallia 2 mesi dopo alluvione

(ANSA) - SENIGALLIA, 15 NOV - "Mai più". Con queste parole, al termine di un emozionante video con le immagini dell'alluvione di Senigallia (Ancona) di due mesi fa, è iniziata l'introduzione dell'assemblea pubblica dei soci di Confindustria Ancona, a cui prendono parte Carlo Bonomi, presidente nazionale di Confindustria, il neo eletto presidente di Confindustria Marche Roberto Cardinali e il presidente dorico Pierluigi Bocchini. Presenti anche i presidenti delle Regioni Marche Francesco Acquaroli ed Emilia Romagna Stefano Bonaccini, nei loro ruoli rispettivamente di commissari per gli eventi meteorologici settembre 2022 e ricostruzione post terremoto 2012 e il prefetto di Ancona Darco Pellos. Una platea di tanti imprenditori, da Merloni a Loccioni, da Guzzini a Fiorini, per fare luce sugli investimenti sul territorio, a partire dalle risorse del Pnrr, di fronte a cui hanno parlato anche il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, ricordando la necessità di sostegni per fronteggiare la situazione di post emergenza, e Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche che ha chiesto con forza le opere di messa in sicurezza del territorio. (ANSA).