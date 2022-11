Camere commercio:intesa Unioncamere Calabria-Ice Agenzia

(ANSA) - CATANZARO, 15 NOV - "Ice Agenzia e Unioncamere Calabria, per conto del sistema camerale calabrese, hanno sottoscritto una intesa operativa per sostenere in maniera sinergica i processi di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale calabrese". Lo riferisce un comunicato di Unioncamere Calabria.

"L'intesa nasce - è detto nel comunicato - alla luce dell'accordo quadro stipulato tra Unioncamere Nazionale, Assocamerestero e Ice- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che ha posto nuove basi fra Ice e sistema camerale per fare sistema a supporto e a difesa del Made in Italy e operante nell'ambito del Patto per l'export - il documento strategico per l'internazionalizzazione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Attraverso l'Accordo i tre organismi hanno inteso individuare nuove linee di attività, nel rispetto delle rispettive competenze, per far crescere e consolidare la presenza delle imprese italiane nel mondo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e ai settori più colpiti dalla crisi economica.

"In un periodo così delicato per il sistema imprenditoriale regionale, e non solo -afferma Antonino Tramontana, presidente di Unioncamere Calabria - è fondamentale che le imprese possano riuscire a conoscere e a sfruttare a pieno tutte le opportunità che vengono messe a disposizione dalla rete di attori delegati ad operare a vario titolo per accrescerne la competitività internazionale e noi, come sistema camerale calabrese, che da sempre ci adoperiamo per accompagnare sui mercati internazionali piccole e piccolissime imprese, siamo davvero felici di poter strutturare sul territorio la collaborazione con Ice- agenzia, che certamente consentirà alle nostre imprese di poter beneficiare di importanti servizi e progettualità".

"Sono lieto dell'intesa con Unioncamere Calabria - sostiene Carlo Ferro, presidente di Ice Agenzia - perché risponde a molte delle linee guida di un'Ice che vuole rendere i suoi servizi a supporto del Made in Italy più moderni e più fruibili da parte delle imprese, particolarmente le PMI: il focus sul Mezzogiorno, l'attenzione a raggiungere un maggior numero di imprese andando sul territorio, la collaborazione col sistema camerale anche grazie all'eccellente lavoro fatto con Unioncamere. Soprattutto l'attenzione verso la Calabria. Il dinamismo delle sue imprese verso i mercati esteri è nei risultati di un export in crescita tendenziale del 33,3% nel primo semestre di quest'anno. Ma c'è ancora un grande potenziale di eccellenze da portare nel mondo.

Sono confidente che con i nostri partner locali, Regione e Camere di Commercio, un più ampio numero di PMI potrà accedere ai nostri servizi, dalla partecipazione a fiere estere, alla formazione, alle piattaforme di e-commerce, alle tecnologie di tracciabilità per la protezione del made in Italy, per citarne alcuni" A seguito dell'intesa operativa, nei prossimi mesi, saranno realizzati, presso le sedi delle Camere di Commercio calabresi, associate ad Unioncamere Calabria, incontri con il team "Desk Regionali" di Ice Agenzia dedicati alle aziende veicolate dal sistema camerale calabrese, quale occasione per integrare l'offerta di servizi e di tutoraggio finalizzati ai processi di internazionalizzazione e di promozione in mercati esteri e nazionali. (ANSA).