Calderone: il prossimo tavolo sul lavoro autonomo a dicembre

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Appuntamento entro la fine di dicembre per la prossima riunione del tavolo del lavoro autonomo: a comunicarlo il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, durante l'incontro di oggi con le rappresentanze delle associazioni di professionisti non iscritti ad Ordini e Collegi professionali. "Le sfide che attendono le professioni sono molteplici ed è necessario valorizzare tutte le competenze disponibili. L'implementazione di misure a sostegno e di riconoscimento del lavoro autonomo è una opportunità che va colta e valorizzata", recita una nota. Nell'incontro di oggi, presso la sede ministeriale di via Veneto a Roma, "le rappresentanze delle associazioni hanno presentato riflessioni sui giovani e sull'estensione dell'equo compenso, insieme a proposte su strumenti applicabili per migliorare le tutele assistenziali e previdenziali, prevedere un sistema di finanziamento della formazione, valorizzare il contributo delle donne professioniste investendo sulla genitorialità", si legge infine. (ANSA).