Bollette: intesa Estra-Sace per facilitare rateizzazione Pmi

(ANSA) - PRATO, 15 NOV - Il gruppo Estra, tramite la controllata Estra Energie, ha siglato un accordo quadro con Sace per facilitare le richieste di rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas da parte delle piccole e medie imprese italiane.

L'accordo prevede il ricorso per le imprese clienti di Estra Energie alla 'Cauzione energia Pmi', soluzione digitale di Sace Bt, società del gruppo Sace specializzata nell'assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione. La soluzione permette alle aziende offrire una garanzia di pagamento sotto forma di cauzione, di importo pari alle fatture dilazionate, per agevolare la concessione dei piani di rateizzazione delle fatture energetiche. Grazie a Cauzione energia Pmi le imprese potranno richiedere la cauzione direttamente sul sito sace.it, in cui, tramite un simulatore, sarà possibile ricevere una prima indicazione sull'accoglibilità della richiesta e sul costo della cauzione stessa. Sace Bt valuterà la richiesta e in caso di esito positivo, emetterà la garanzia in formato digitale. Per Paolo Abati, dg di Estra, l'accordo "va nella direzione del sistema di tutele che intendiamo porre in campo a supporto dei nostri clienti nell'attuale congiuntura economica". "L'accordo con Estra conferma il nostro impegno a supporto delle imprese italiane, soprattutto Pmi, per fronteggiare il caro energia, assicurando continuità alle loro attività con risposte concrete alle reali esigenze in un contesto particolarmente complesso", sottolinea Giusy Gangi, direttore commerciale di Sace Bt.

