Banche:Abi,tasso fisso mutui scorsi anni immunizza da rialzi

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il forte ricorso, negli scorsi anni, al tasso fisso per i mutui "immunizza" in buona parte le famiglie dal rialzo dei tassi deciso dalla Bce. Lo afferma il vice dg dell'Abi Gianfranco Torriero nella presentazione del rapporto mensile secondo cui "negli scorsi 4-5 anni, l'80% dei nuovi mutui era a tasso fisso" e anche per questo non ci si attende un importante aumento delle sofferenze, nei prossimi mesi, su questo comparto. (ANSA).