Banche: Abi, stabili sofferenze, ora misure per imprese

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Restano stabili le sofferenze bancarie a settembre con l'Abi che chiede per i prossimi mesi di concentrare le risorse pubbliche in misure a sostegno delle imprese, specie nella ristrutturazione del debito in modo da tenere anche sotto controllo la qualità del credito. Come si legge nel rapporto mensile dell'associazione le sofferenze nette a settembre sono stabili a 16,2 miliardi di euro e il rapporto sofferenze su impieghi totali è allo 0,92%. Per il vice dg dell'Abi Gianfranco Torriero "come illustrato al governo nei giorni scorsi" abbiamo cheisto di porre l'accento "su quelle misure a favore delle imprese che permettano una maggiore sostenibilità nell'onorare gli impegni finanziari" come le "ristrutturazioni del debito". (ANSA).