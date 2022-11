Banche: Abi, in Toscana minor riduzione sportelli

(ANSA) - FIRENZE, 15 NOV - La Toscana "ha visto una minore diminuzione del numero degli sportelli" bancari "negli ultimi anni. Nel 2000 i comuni rappresentati erano 276, oggi sono 254.

Oggi gli sportelli ogni 100mila abitanti sono 44, mentre sono 38 nelle altre regioni dell'Italia centrale". Lo ha riferito Giancarlo Barbieri, presidente della commissione regionale dell'Abi, nel corso di un'audizione, in commissione aree interne del Consiglio regionale sul tema della desertificazione bancaria. Ascoltati anche il vicedirettore vicario di Abi Gianfranco Torriero e la Federazione Toscana Bcc.

Torriero ha spiegato che, in generale, dopo il boom negli anni Novanta, la tendenziale diminuzione è cominciata nel 2008: e "l'attuale presenza - ha spiegato - è in diminuzione significativa rispetto al 2008, ma è ancora superiore a quella dei primi anni Novanta". Nel frattempo, "è cambiato l'utilizzo della banca, con una forte riduzione dell'utilizzo dello sportello (91% 14 anni fa, al di sotto dell'80% oggi). E si va meno volte in banca. Le nuove tecnologie consentono al cliente varie modalità di accesso alla banca; il numero di operazioni bancarie con strumenti diversi dal contante è aumentato del 160%". E l'Italia sta vivendo una fase di "forte recupero della digitalizzazione della popolazione", anche "grazie agli Atm evoluti che oggi permettono di effettuare un'ampia serie di operazioni". Per Torriero serve nel complesso "una riflessione sulle politiche pubbliche di sostegno alle aree interne: nel mese di luglio, uno studio dell'Istat ha messo in evidenza che spesso, dove non è presente lo sportello bancario, mancano anche presidi di sicurezza pubblica e servizi di sanità pubblica territoriale".

Per Roberto Frosini, direttore della Federazione Toscana Bcc "il livello della nostra presenza sul territorio è rimasto inalterato: i nostri sportelli sono 299 nel giugno 2022, erano 302 nel giugno 2015; di questi, 115, circa il 39%, si trovano nelle cosiddette aree interne; la quota di mercato delle Bcc è salita dal 14,7 al 18,6%. Per le nostre piccola banche di comunità, tipiche banche di relazione, il rapporto fisico con il territorio e la propria comunità di riferimento è essenziale".

"È necessaria un'azione congiunta - ha concluso il presidente della commissione Marco Niccolai -, riteniamo strategici i servizi bancari, che svolgono funzione pubblica, anche se sono soggetti privati. È importante quello che fa il pubblico, ma anche quanto il settore privato nel suo complesso è capace di scommettere su questi territori. Sulla base del confronto che si è svolto oggi, ci riserveremo ulteriori approfondimenti".

