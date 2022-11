Banca Italia: Confindustria Puglia, tagliare tasse su lavoro

(ANSA) - BARI, 15 NOV - "In uno scenario in cui l'aumento dei tassi di interesse e l'inflazione pesano sia sulle famiglie, riducendone il potere d'acquisto, sia sulle imprese, a danno della liquidità e penalizzando gli investimenti, il nostro auspicio è che in tempi brevi si proceda al taglio delle tasse sul lavoro. Anche sul credito è necessario un intervento urgente". È il commento del presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana sull'aggiornamento congiunturale dell'economia pugliese elaborato dalla Banca d'Italia. "I dati sull'andamento dell'economia pugliese nei primi nove mesi del 2022 - aggiunge - evidenziano indicatori positivi per tutti i principali comparti, ma le previsioni per il 2023 non lasciano ben sperare. La fotografia della Puglia mette in risalto che nel terzo trimestre la crescita ha subito una decelerazione per l'incremento dell'inflazione e dei costi di produzione". "Benchè - aggiunge - l'attività economica pugliese abbia mostrato grande resilienza, con una crescita del 5,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, procede attualmente a tassi decrescenti e ci attendiamo un peggioramento per i prossimi mesi. Permane la preoccupazione per il caro-energia che ha impatti a cascata su economia e competitività e prospetta per il prossimo semestre un rallentamento delle vendite e un calo degli investimenti".

(ANSA).