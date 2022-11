++ Pensioni: Freni (Mef), l'avvio di quota 41 è una certezza ++

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Stiamo cominciando a lavorare alle pensioni, è un cantiere molto importante. Il sottosegretario Durigon e il ministro Calderone stanno lavorando e certamente partirà quota 41, questa è una certezza". Lo afferma il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, a margine dell'assemblea 2022 di Cida. "Se quota 41 partirà netta, secca, senza un coefficiente annuale, in questo momento tenderei ad escluderlo. Partirà, probabilmente con 61 o 62 anni, vedremo come e quando, ma certamente partirà. Quello che è sicuro è che nel 2023 non ci sarà la legge Fornero", aggiunge Freni. (ANSA).