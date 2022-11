++ Manovra: FI, adeguare gradualmente pensioni più basse ++

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Forza Italia ha riunito la sua delegazione al governo con i capigruppo alla Camera e al Senato.

"FI contribuirà in maniera determinante alla scrittura della prossima legge di Bilancio, dalla quale dipendono le possibilità di ripresa e rilancio della nostra economia", si spiega in una nota. "Come promesso in campagna elettorale, la legge di Bilancio prevederà una pace fiscale molto estesa e inverte la rotta sul tema delle pensioni: è necessario adeguare gradualmente i trattamenti pensionistici, a partire da quelli più bassi, per consentire a tutte le italiane e agli italiani di vivere dignitosamente". (ANSA).