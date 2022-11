++ Banche: Abi, tassi nuovi mutui salgono a 2,73% ++

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Nuovo rialzo, a ottobre, dei tassi applicati dalle banche ai nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni. Come si legge nel rapporto mensile Abi il tasso medio per le nuove operazioni per acquisto di abitazioni è il 2,73% contro il 2,26% del mese precedente. Secondo il vice dg dell'associazione Gianfranco Torriero comunque "le banche non hanno ancora applicato tutti gli ultimi aumenti dei tassi della Bce". (ANSA).