Welfare: in Puglia cure odontoiatriche per bimbi fragili

(ANSA) - BARI, 14 NOV - Cure odontoiatriche per bambini e ragazzi in condizioni di fragilità economica e sociale. E' quanto prevede il progetto della Regione Puglia 'Un dentista per amico' presentato oggi a Bari e finanziato con 40mila euro. Il progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione e di cura odontoiatrica in favore di minorenni in condizioni di fragilità, in collaborazione con la rete dei servizi del territorio, le scuole e con il supporto volontario di operatori odontoiatrici e odontotecnici professionisti. Saranno svolti programmi di prevenzione e di cura odontoiatrica per minorenni in condizioni di disagio socioeconomico. "Sussiste nel nostro territorio la presenza massiccia di minori allontanati da contesti familiari a rischio e collocati in comunità educative residenziali ovvero in regime di affidamento familiare - dichiara l'assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone - e spesso le cure odontoiatriche dei bambini e ragazzi rappresentano per le famiglie oneri insostenibili a fronte di una scarsa capacità di reddito, situazione ancora più drammatica per i minori privi di un contesto familiare di riferimento.

Proprio a supporto di questo tipo di situazioni intervengono progettualità specifiche promosse anche con il supporto di enti del Terzo Settore come quella che oggi abbiamo presentato, pertanto ringrazio tutti i professionisti che a titolo gratuito offrono il loro prezioso contributo a sostegno dei bambini in difficoltà". (ANSA).