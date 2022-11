Welfare: Confprofessioni, insieme alla formazione è priorità

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Ringraziamo il ministro del Lavoro Marina Calderone per l'incontro odierno, che ha visto la partecipazione delle Casse di previdenza e degli Ordini professionali, e che rappresenta uno stimolo importante per raggiungere dei risultati per le professioni che sono venuti a mancare in questi anni, a causa della poca attenzione da parte degli ultimi governi e dell'emergenza pandemica che ha aumentato a dismisura le differenze tra lavoratori autonomi e dipendenti, soprattutto nell'ambito delle tutele di welfare". Così il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, fra i partecipanti al tavolo sul lavoro autonomo di questo pomeriggio, promosso dalla titolare del dicastero, nel quale, fa sapere, si è parlato del "rafforzamento dell'Iscro che rappresenta il primo vero ammortizzatore sociale per autonomi e partite Iva e del corretto funzionamento degli sportelli del lavoro autonomo che non sono mai decollati. Bisogna, poi, intervenire per un rilancio della formazione e dell'orientamento professionale, puntando sulle discipline Stem che possono fornire nuovi sbocchi occupazionali per migliaia di giovani", recita una nota della Confederazione.

Stella, infine, rammenta "la necessità di eliminare la doppia imposizione in capo alle Casse di previdenza professionali e auspicato un rapido iter per il disegno di legge sull'equo compenso. Il ministro Calderone ha dichiarato la sua piena disponibilità ad affrontare i temi emersi durante l'incontro odierno, preannunciando che verrà convocato un nuovo tavolo dopo l'approvazione della Legge di Bilancio", termina la nota.

