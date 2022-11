Pmi Day, studenti cuneesi incontrano capitani d'industria

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Doppia iniziativa per gli studenti in occasione del 'Pmi Day' 2022 promossa dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Cuneo. Da martedì 15 novembre visite nelle aziende e venerdì 18 novembre, alle 10 incontro con gli imprenditori in Confindustria Cuneo.

"Dopo lo stop degli ultimi due anni, gli allievi delle Superiori torneranno a visitare le imprese che hanno aderito al nostro invito. - spiega il presidente del Comitato Piccola Industria regionale e provinciale, Alberto Biraghi - Dodici realtà dal grande valore produttivo, dove circa 300 ragazzi potranno toccare con mano cosa significa fare impresa e vedere le materie oggetto di studio declinate nell'impegno quotidiano.

Una giornata per conoscere il valore del lavoro, l'importanza e la bellezza di intraprendere, di trasformare un'idea in progetto e un progetto in un risultato concreto".

Nell'incontro del 18 nella sede di Confindustria Cuneo gli imprenditori si racconteranno a tu per tu, partendo dalle esperienze personali e aziendali, per tracciare il quadro dell'economia e delle prospettive.

"Rinnoviamo questa occasione di incontro con gli studenti nella Casa degli Imprenditori - evidenzia il Presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola - dopo l'edizione dello scorso anno al Pala Alba Capitale in occasione degli eventi dedicati alla Cultura d'impresa. Il focus tematico scelto per questa edizione del 'PMI DAY' è la bellezza del saper fare italiano, espressione delle capacità, dei valori, della cultura che rispecchiano le produzioni di beni e i servizi delle nostre aziende associate". (ANSA).