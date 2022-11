Pmi: commercialisti,riparte Fondazione per risoluzione crisi

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Riparte, dopo circa tre anni di stop, la Fondazione Adr commercialisti. Ne dà notizia lo stesso Consiglio nazionale della categoria, evidenziando che l'organismo era nato per favorire la diffusione tra i professionisti "della cultura della risoluzione alternativa delle controversie", e sottolineando che "si occuperà di sovraindebitamento e di procedure minori, attraverso un percorso scientifico di sensibilizzazione e coinvolgimento degli organismi territoriali di composizione della crisi e di assistenza alla specifica formazione obbligatoria"; avrà cura, inoltre, di formulare documenti finalizzati ad uniformare le procedure degli Organismi di composizione della crisi (Occ) e dei propri gestori. La Fondazione rientra nell'area di delega alle Funzioni giudiziarie e Adr, assegnata al consigliere segretario Giovanna Greco, e l'organismo, secondo il presidente dei Elbano de Nuccio "sarà al servizio degli Occ dei commercialisti, in un importante momento storico nel quale, oltre la crisi d'impresa, anche le procedure di sovraindebitamento e altre minori necessitano di qualificate competenze tecniche che appartengono alla nostra categoria". A giudizio di Greco, poi, recita una nota, "è più che mai necessario affrontare le nuove norme in materia di sovraindebitamento contenute nel nuovo Codice della crisi che, di fatto, complicano le procedure ed assoggettano a maggiori responsabilità gli Organismi di composizione della crisi. Sarà importante l'attività da svolgere, sia per la composizione negoziata recentemente istituita con il decreto 118/2021 e per le altre procedure minori, sia per rilanciare la mediazione e l'arbitrato ritenuti fondamentali per la "Risoluzione alternativa dei conflitti" in tutte le forme previste dalla normativa vigente", si legge, infine. (ANSA).