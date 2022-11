Pensioni: Tridico, servono salari congrui e carriere stabili

(ANSA) - ANCONA, 14 NOV - "Il timore dei giovani di non avere la pensione in futuro? Non è possibile non andare in pensione, tutti i lavoratori andranno in pensione ad un'età equa e congrua con un montante contributivo congruo, l'importante è avere salari congrui durante il lavoro cioè con carriere stabili quanto più senza precariato e con salari minimi che garantiscono pensioni eque e montanti contributivi sufficienti per la pensione". Lo ha detto il presidente nazionale dell'Inps Pasquale Tridico rispondendo ai giornalisti a margine della presentazione del "XXI Rapporto annuale Inps" alla Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" ad Ancona.

"I salari bassi nel nostro Paese condizionano soprattutto donne e giovani", ha ricordato Tridico che ha spiegato: in Italia "c'è un problema di segmentazione, di differenze salariali tra uomini e donne, di circa il 25%, - ha aggiunto - c'è un problema regionale tra Nord e Sud, segmentazioni che continuano a essere importanti. C'è un problema di basse pensioni e di bassi salari, - ha concluso -: un terzo dei nostri pensionati ha un rateo pensionistico di meno di mille euro al mese, facciamo i conti purtroppo anche con questo". (ANSA).