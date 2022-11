Pensioni: Tridico, costo Quota 41 a 62 anni? No stime ufficiali

(ANSA) - ANCONA, 14 NOV - "Il Governo sta facendo una serie di stime con il nostro contributo, il nostro supporto, vedremo quali saranno le scelte alla fine, ancora è tutto in itinere".

Così il presidente dell'Inps Pasquale Tridico ad Ancona ha risposto a una domanda sull'eventuale costo dell'ipotesi pensionistica di quota 41 a 61 o 62 anni di età per il 2023, a margine della presentazione del XXI Rapporto annuale Inps alla Facoltà di Economia "Giorgio Fuà".

Sulla stima di un miliardo della misura, il presidente Inps non si è sbilanciato: "non ci sono stime ufficiali - ha ribadito -, vedremo quali saranno alla fine". (ANSA).