Milano-Cortina: Confindustria Belluno, buon lavoro a Varnier

(ANSA) - VENEZIA, 14 NOV - "C'è tanto lavoro da fare enemmeno un minuto da perdere: alle Olimpiadi mancano poco più di tre anni. Penso che le competenze da manager maturate in ambito sportivo da Andrea Varnier possano fare la differenza e dare impulso a una macchina che deve entrare una volta per tutte nella sua piena operatività". A dirlo è Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, dopo l'ufficializzazione della nomina del nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026. "Cortina e la montagna bellunese saranno il cuore pulsante di queste Olimpiadi e sono certa che Varnier saprà valorizzare al meglio il nostro patrimonio paesaggistico, sociale e imprenditoriale. Anche per questo come Associazione e imprese del territorio ci mettiamo a sua disposizione in termini di idee e operatività. Siamo pronti a collaborare insieme", afferma Berton. "Al nuovo amministratore delegato va quindi l'augurio di buon lavoro, mentre al Governo sottolineo l'urgenza di accelerare sul fronte delle infrastrutture utili al Bellunese. Come ribadito dal presidente Carlo Bonomi sabato a Mogliano per l'assemblea delle piccole imprese, serve semplificare le procedure e arrivare alla nomina di commissari per velocizzare le opere", prosegue Berton.

"Come dico sempre i Giochi sono un mezzo e non un fine per traghettare la nostra montagna - e quindi il Paese - almeno fino al 2050. La sostenibilità è proprio questa: creare un evento - conclude - che produca effetti positivi e duraturi, a beneficio delle nuove generazioni". (ANSA).