Lavoro: Unioncamere, per 46% dei posti difficile trovare profili

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Ancora in crescita la difficoltà di reperimento che riguarda il 46,4% dei profili ricercati, un valore superiore di circa 8 punti percentuali rispetto ad un anno fa. A indicarlo è il bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, sulle previsioni di assunzione da parte delle imprese a novembre (382mila).

Cresce ancora, viene infatti sottolineato, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro che interessa il 46,4% delle assunzioni che equivalgono a oltre 177mila profili dei 382mila ricercati. Mediamente sono necessari 3,9 mesi a trovare sul mercato i candidati di difficile reperimento.

Per gli specialisti nelle scienze della vita (difficili da reperire nel 77,5% dei casi) si registrano punte di 7,5 mesi, 5,7 mesi sono necessari per i tecnici della gestione dei processi produttivi (65,6% la relativa difficoltà), 5,4 mesi per i fonditori, saldatori, montatori carpenteria metallica (69,5%) e per gli artigiani e operai specializzati nelle costruzioni (66,7%) e 5,2 mesi per i tecnici in campo ingegneristico (65,6%). (ANSA).