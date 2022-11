Lavoro: notai, con Calderone finalmente attenti ad autonomi

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Finalmente c'è un ministro che ha attenzione verso il lavoro autonomo, che dopo 15 giorni dal suo insediamento convoca una riunione per sentirci tutti". Questo il commento del presidente del Consiglio nazionale del Notariato Giulio Biino, fra i partecipanti alla seduta odierna del tavolo sul lavoro autonomo, voluto dal ministro Marina Calderone, nella sede di via Veneto. L'equo compenso, riferisce, "è uno dei primi temi a cui ci ha detto che si dedicherà", ma fra gli argomenti toccati ci sono "il welfare per i professionisti, finalmente l'attenzione alla sostenibilità e alla sussidiarietà delle professioni, l'attenzione al mondo delle società fra professionisti", per le quali il ministro, prosegue il vertice dei notai, ha affermato di voler intervenire sulla "stortura" del doppio contributo integrativo. Calderone ha, poi, "voluto rimarcare la specificità del Notariato, e mi ha fatto piacere", aggiungendo che, verosimilmente, un prossimo incontro fra il ministro e le rappresentanze professionali si terrà entro fine anno, chiude Biino. (ANSA).