Inps: Tridico, dopo 'rosso' 25 mld 2020, attivo 1,8 mld 2021

(ANSA) - ANCONA, 14 NOV - Per l'Inps un "2021 in forte recupero dopo un anno pandemico molto brutto con conseguenze molto negative sul bilancio dell'Istituto che ha chiuso il 2020 con un bilancio negativo di 25 miliardi di euro e invece il 2021, in cui è stato raggiunto lo stesso livello di entrate contributive del 2019 e con un tasso di occupazione in forte recupero al 60%, si è chiuso con un attivo di 1,8 miliardi di euro". Lo ha riferito ad Ancona il presidente dell'Inps Pasquale Tridico rispondendo ai giornalisti a margine della presentazione, alla Facoltà di Economia, del XXI Rapporto annuale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

"Segno che l'economia è andata bene anche i livelli occupazionali hanno registrato un picco storico del 60% del tasso di occupazione. - ha spiegato Tridico - . Certo - ha ricordato Tridico - negli anni precedenti, specialmente nel 2020, abbiamo avuto 6,7 milioni di cassintegrati, 5 milioni di 'poveri' a cui abbiamo erogato prestazioni come il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza, bonus per autonomi per oltre 5 milioni di persone. In quel caso l'Istituto aveva svolto un ruolo di grande ammortizzatore sociale di automatico stabilizzatore della disoccupazione e della crisi che abbiamo vissuto". (ANSA).