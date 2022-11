Fisco:Marattin (Azione-IV), quoziente familiare scelta sbagliata

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Come quasi sempre in politica economica, l'adeguatezza di uno strumento dipende da che obiettivo si ha in mente. Se il modello di famiglia ideale è quello in cui l'uomo lavora e la donna sta a casa, allora il quoziente familiare è lo strumento perfetto. Se invece il modello è quello in cui ogni coppia sceglie liberamente, ma in cui il sistema fornisce sia all'uomo che alla donna le migliori condizioni per realizzarsi liberamente nella vita secondo le proprie preferenze, allora il quoziente familiare è lo strumento sbagliato".

Così il deputato di Azione - Italia Viva - Renew Europe Luigi Marattin, responsabile economico di Iv, in un post su facebook (ANSA).