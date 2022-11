==Fisco: Osnato, convinti dell'importanza di taglio cuneo

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Rispetto al taglio del cuneo fiscale "capisco che gli imprenditori vogliano tirare acqua al proprio mulino, ma il governo sta orientandosi verso una politica prudente perché, da una parte, c'è da arginare il caro energia e, dall'altra, occorre mantenere l'equilibrio dei conti pubblici. Siamo molto convinti dell'importanza del taglio del cuneo e interverremo, magari meno intensamente di quanto auspichi Bonomi, ma sarà un ottimo antidoto all'aumento dell'inflazione e un aiuto a lavoratori e imprese". Lo dice, in un'intervista a La Stampa, Marco Osnato (Fratelli d'Italia), nuovo presidente della commissione Finanze della Camera.

"Credo sia un'abitudine sbagliata quella di dire sempre 'si può fare di più', bisogna considerare il contesto generale. E' un ragionamento che dovrebbe fare pure Confindustria invece di pensare solo alla categoria che rappresenta", aggiunge. Per quanto riguarda l'aumento del tetto dei fringe benefit "io ho fatto il direttore del personale in un'azienda e so quanto il welfare aziendale possa essere una leva su cui lavorare per rendere più pesanti le buste paga - sottolinea -. Non risolve il problema dei bassi salari, ma dà uno strumento a imprese e sindacati per fare una contrattazione più innovativa".

Fra le modifiche allo studio alla Camera sul Superbonus "valuteremo se l'edilizia sociale, Aler, Ater e ex Icap, avrà bisogno di misure più favorevoli". E sulla cessione del credito "al di là delle norme, secondo me occorre un'azione di moral suasion per suggerire a qualcuno di farsi carico di una pesante attesa da parte del mercato - conclude Osnato - penso agli istituti di credito, a Poste e a Cassa depositi e prestiti".

