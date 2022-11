Ex Ilva: Confindustria, preoccupati, è priorità nazionale (2)

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Da anni - si legge in una nota - è evidente l'effetto di freno sulle scelte di Acciaierie d'Italia determinato dal percorso dilazionato e incerto del ventilato ritorno al controllo pubblico. Per questo il Sistema Confindustria si rende disponibile a contribuire alla ricerca di soluzioni da avviare in tempi rapidi, in linea con l'importanza strategica che rappresentano le produzioni, gli occupati e la filiera di Acciaierie d'Italia". (ANSA).