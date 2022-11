Energia: categorie, in Toscana 63mila Pmi a rischio chiusura

(ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - Stop ai rincari e alle speculazioni su energia e materie prime, sostegni e incentivi che aiutino le imprese a riprendere gli investimenti nell'innovazione, sburocratizzazione e semplificazione della macchina amministrativa, soluzione del problema legato alla carenza di manodopera qualificata. Queste le quattro richieste prioritarie avanzate al governo da Cna, Confartigianato Imprese, Confcommercio, Confesercenti della Toscana, secondo cui oggi le Pmi a rischio chiusura in regione sono almeno 63.000, per un totale di 228.000 occupati.

In Toscana sono iscritte agli elenchi camerali 446.289 imprese (sedi e unità locali comprese), per un totale di oltre un milione e 200mila dipendenti (1.269.940). Di queste imprese, il 96% (428.017) ha meno di 50 addetti. "Lasciarle morire sotto la scure dei rincari di energia e materie prime, combinati ad inflazione, crisi dei consumi e perdita di competitività, significa privare la Toscana della sua prima fonte di reddito e condannarla ad una crisi economica e sociale senza precedenti", affermano le associazioni, che oggi a Firenze hanno organizzato un'iniziativa con 400 imprenditori e coi parlamentari eletti sul territorio. Sui fondi strutturali e sul Pnrr le associazioni di categoria chiedono alla Regione Toscana particolare attenzione agli investimenti che possano favorire l'attività delle imprese, mentre in tema di crisi energetica chiedono regole chiare e semplici, una pianificazione urbanistica non asfissiante, supporto e sostegno a livello finanziario per poter investire sulle rinnovabili. (ANSA).