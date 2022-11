Banche: Regione Puglia a sostegno BCC su revisione Ue

(ANSA) - BARI, 14 NOV - La Giunta regionale pugliese ha deciso di intervenire in sede di conferenza Stato-Regioni e in sede Ue a sostegno della Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata. La Regione chiede di agire in occasione della revisione in atto del quadro normativo europeo per il recepimento nell'Unione Bancaria degli accordi finali di 'Basilea plus'. L'obiettivo da conseguire è il superamento dell'equazione secondo cui le banche less significant (con un attivo inferiore ai 30 miliardi) che fanno parte di un gruppo bancario significant (come accade per le singole BCC aderenti ai due gruppi bancari cooperativi Iccrea e Cassa Centrale) vengano classificate a loro volta significant, ovvero significative sotto il profilo del rischio dell'attività bancaria. La decisione di supportare BCC è stata presa dopo aver analizzato "i dati forniti dalla Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata - spiega la Regione - secondo i quali in Puglia la presenza delle banche di credito cooperativo è più che significativa con 22 BCC e 137 sportelli del credito cooperativo dislocati in 92 comuni, in 6 dei quali operano come unica presenza bancaria, con impieghi lordi pari a circa 4,7 miliardi di euro e raccolta da clientela per circa 6,9 miliardi di euro su base regionale". "La Puglia - si legge ancora nella delibera - riconosce l'essenziale funzione di sostegno che il sistema delle BCC svolge proprio nei piccoli comuni e nelle aree interne della Regione, e con la delibera odierna chiede di agire in occasione della revisione in atto del quadro normativo europeo per il recepimento nell'Unione Bancaria degli Accordi finali di 'Basilea plus'". (ANSA).