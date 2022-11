Al via bando per 10 borse di studio per professioni green

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Parte oggi il bando per dieci borse di studio per formare giovani professionisti nel campo dell'economia circolare e della sostenibilità. L'iniziativa rientra nel progetto "Training for Circularity" promosso da Enea (Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali), consorzio Erion Weee (dedicato alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche) e Cdca (Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali).

Il programma di formazione della durata di 12 mesi, si legge in una nota, "interessa 5 profili professionali sia nella filiera del recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), dall'eco-design al trattamento (8 borse di studio), che nel settore comunicazione, marketing e fundraising per la sostenibilità e la circolarità (2 borse di studio). Gli assegnatari, selezionati sulla base di titoli ed esami conseguiti, saranno accolti e formati da Enea, presso il Centro Ricerche Casaccia di Roma, e Cdca e seguiti in tutto il percorso da esperti del settore delle due realtà ospitanti e del Consorzio Erion Weee.

L'erogazione delle borse di studio è destinata a giovani laureati di diversi campi disciplinari (Ingegneria chimica, gestionale e dei materiali, Architettura, Scienze ambientali, Chimica, Fisica, Economia, Sostenibilità, Marketing, Scienze della comunicazione, Comunicazione aziendale e Design). La raccolta delle candidature parte oggi, 14 novembre, e terminerà alle 23.59 del 14 dicembre prossimo. (ANSA).