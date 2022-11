Locatelli,legge caregiver e revisione totale pensioni invalidità

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Riguardo ai caregiver familiari l'intenzione è quella di portare avanti una proposta di legge univoca dove mi auguro che venga trovato un punto di caduta rispetto ai sette anni precedenti in cui il dibattito ha fatto un po' allontanare da quelle che erano le decisioni da prendere.

Per quanto riguarda le pensioni di invalidità, proporrò come legge nel 2023 perché serve una revisione totale di questi sistemi di pensioni. In futuro credo che tutte le norme che attengono al mondo della disabilità debbano essere contenute in un testo unico". Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli a Sky tg24. (ANSA).