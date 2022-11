Disabili: Locatelli, tanto da fare su pensioni di invalidità

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Vorrei che il ministero della disabilità un giorno non ci fosse più, ho detto perché mi auguro che un giorno, a tutti i livelli istituzionali, non ci sia più bisogno di qualcuno che debba far sentire la voce delle persone con disabilità. Le leggi ci sono ma non tutto è stato applicato e c'è ancora tanto lavoro da fare, penso alla scuola, ai caregiver familiari, alle pensioni di invalidità. Chi fa politica la deve fare per tutti lo deve avere ben chiaro".

Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli a Sky tg24. (ANSA).