Requalification énergétique des bâtiments, Bcc accompagne Arer

(ANSA) - AOSTE, 12 NOV - La Bcc valdostana a conclu un prêt relais, d'un montant d'environ 2,5 millions d'euros, en faveur de l'Arer, dans le but d'intégrer les fonds nécessaires à la requalification énergétique de 22 bâtiments résidentiels publics de la zone régionale.

Le président de la Bcc valdostana, Davide Adolfo Ferré, et le directeur général, Fabio Bolzoni, commentent: "Il s'agit de la première opération que nous réalisons avec l'institut Arer, à la suite des mesures mises en place par notre banque depuis un certain temps et l'engagement en faveur du tissu social et économique local. Soutenir le territoire signifie, en fait, pour une banque comme la nôtre, soutenir des processus d'investissement locaux qui interviennent sur des aspects d'amélioration de la vie de la communauté et dans le domaine de la durabilité énergétique, qui est un objectif important et commun".

Le président de l'Arer, Ivo Surroz, et la directrice, Manuele Amateis, ont exprimé leur entière satisfaction quant au succès du prêt qui représente un accélérateur important pour les interventions qui seront réalisées. (ANSA).