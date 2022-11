Pmi: Ricci (Sace), nostra priorità costruire resilenza

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Siamo felici di essere parte del Forum di Piccola Industria". Così l'amministratrice delegata di Sace, Alessandra Ricci, intervenuta quest'oggi a Mogliano Veneto. "Oggi come non mai, infatti, queste occasioni sono fondamentali per confrontarci e trovare insieme le soluzioni più efficaci per reagire alle sfide attuali: investire in sostenibilità e tecnologie digitali per sviluppare resilienza e crescere; ampliare e diversificare fonti e mercati di riferimento per mettere in sicurezza la supply chain e resistere agli shock avversi; rafforzare la liquidità per sostenere la continuità operativa".

"Queste sono le priorità strategiche per le quali noi del Gruppo SACE mettiamo in campo tutte le nostre competenze, garanzie e strumenti supporto alle imprese. Con un grande obiettivo: costruire resilienza, aiutare le aziende ad essere più agili e rispondere meglio alla fluidità di questi tempi, oltre la crisi, puntando al futuro", ha proseguito Ricci .

