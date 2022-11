Pensioni: Calenda, riforma non può passare da aumento spesa

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - "La riforma delle pensioni non si può fare aumentando la spesa complessiva pensionistica, ma rafforzando i meccanismi di uscita per lavoratori delle categorie usuranti, come abbiamo già fatto con opzione donna e Ape social".

Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, oggi a Palermo per la presentazione del suo ultimo libro.

E parlando sempre di pensioni, il leader di Azione boccia l'ipotesi di quota 41.

"Non si può fare. - aggiunge - Abbiamo la sanità a pezzi. Se cominciamo a mettere 40 miliardi nel tempo sulle pensioni, non rimarranno soldi per istruzione e sanità, e continueremo a essere fra i Paesi più ignoranti d'Europa, dando poche prospettive ai giovani e non curando gli anziani, che potranno anche andare in pensione prima, ma poi si devono pagare le cure private". (ANSA).